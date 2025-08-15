Reisanbaufläche auf Rekordtief geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Reisanbaufläche in Südkorea ist dieses Jahr so klein wie nie zuvor.Die Fläche ist jedoch noch immer größer als von der Regierung angestrebt.Laut den am Donnerstag vom Statistikamt veröffentlichten vorläufigen Untersuchungsergebnissen sank die Anbaufläche für Reis in diesem Jahr um 2,9 Prozent zum Vorjahr auf etwa 677.000 Hektar.Dies stellt die kleinste Reisanbaufläche seit Beginn der Aufzeichnungen dar.Verglichen mit dem Stand vor 20 Jahren ist die Fläche etwa 32 Prozent kleiner.Die Behörde führte das Ergebnis darauf zurück, dass die Regierung für die Regulierung von Reisangebot und -nachfrage die Landwirte zu einer Reduzierung der Anbaufläche bewegt hat.Das Landwirtschaftsministerium gab das Ziel aus, die Reisanbaufläche dieses Jahr um 80.000 Hektar zu verringern. Laut der Untersuchung des Statistikamtes schrumpfte die Fläche jedoch lediglich um 20.000 Hektar.