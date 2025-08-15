Sicherheitsberater: Großes gemeinsames Verständnis bei Lee-Trump-Treffen

Photo : YONHAP News

Laut Südkoreas nationalem Sicherheitsberater hat es beim Treffen zwischen Präsident Lee Jae Myung und US-Präsident Donald Trump ein großes gemeinsames Verständnis gegeben.Die entsprechende Äußerung machte Wi Sung-lac am Donnerstag in einem Telefoninterview einer Nachrichtensendung zum Gipfeltreffen am Montag (Ortszeit) in Washington.Nicht jedes Gipfeltreffen führe zu einer gemeinsamen Erklärung. Letztendlich sei kein Dokument hervorgebracht worden, doch habe es ein großes gemeinsames Verständnis gegeben, hieß es.Ein beträchtlicher Teil der Diskussionen zwischen den Staatschefs sei öffentlich gemacht und live übertragen worden. Der restliche Teil sei seiner Meinung nach über Mitteilungen vor der Presse den Völkern beider Länder effektiv erläutert worden, fuhr er fort.Sollten beide Länder künftig auf der Grundlage ihres gemeinsamen Verständnisses weitere Verhandlungen führen, würden sie zum Abschluss gebracht werden können, hieß es weiter.