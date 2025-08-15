Seoul: Geplante China-Reise von Nordkoreas Machthaber erfordert große Aufmerksamkeit

Photo : YONHAP News

Die angekündigte Teilnahme von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an der bevorstehenden Militärparade in China erfordert laut dem südkoreanischen Außenminister besondere Aufmerksamkeit.Die entsprechende Äußerung machte Außenminister Cho Hyun am Donnerstag in einer Sendung von Yonhap News TV. Zuvor hatte Nordkorea angekündigt, dass Kim nach Peking reisen werde, um an den Feierlichkeiten zum Tag des Sieges am 3. September teilzunehmen.Für Nordkorea gebe es gute Gründe, sich der internationalen Gemeinschaft zu zeigen. Insbesondere weil sich US-Präsident Donald Trump zu Gesprächen mit Nordkorea bereit geäußert habe, gehe er davon aus, dass Nordkorea irgendwann einem Dialog mit den USA zustimmen werde, sagte Cho.In diesem Sinne müsste die Ankündigung, dass Kim an den Feierlichkeiten zum Siegestag Chinas teilnehmen werde, mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden, fuhr er fort.Südkorea müsste in enger Kooperation mit vielen beteiligten Parteien, einschließlich Chinas, weiterhin Bemühungen unternehmen, um Nordkorea an den Verhandlungstisch zu holen. Das endgültige Ziel sei die Denuklearisierung Nordkoreas, hieß es weiter.