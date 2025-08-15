Stadt Seoul warnt vor Fälschungen südkoreanischer Marken auf ausländischen Online-Marktplätzen

Photo : YONHAP News

Bei Produkten koreanischer Marken, die auf ausländischen Online-Plattformen zu ungewöhnlich niedrigen Preisen angeboten werden, handelt es sich in vielen Fällen um Fälschungen.Das ergab eine Überprüfung durch die Stadt Seoul, wie diese am Freitag mitteilte. Sie untersuchte exemplarisch 20 Produkte von sieben einheimischen Marken, die auf Online-Marktplätzen wie AliExpress angeboten wurden. 15 davon seien als „Fälschungen“ eingestuft worden.Die untersuchten Produkte werden etwa 45 bis 97 Prozent unter dem Normalpreis angeboten. Es handelt sich um sechs Kleidungsstücke, drei Badeanzüge, drei Produkte für den täglichen Bedarf und acht Kinderspielzeuge.Eine genauere Betrachtung ergab, dass die Logos und Etiketten der gefälschten Produkte von denen der Originalprodukte abweichen. Außerdem weisen die Produkte oft eine deutlich geringere Qualität als die Originalprodukte auf.Die Stadtverwaltung empfiehlt, Produkte bei offiziellen Markenhändlern zu kaufen. Sie mahnte zudem zur Vorsicht vor Produkten, die deutlich unter dem Normalpreis angeboten werden.Aufgrund des Untersuchungsergebnisses bat die Stadtverwaltung die ausländischen Online-Plattformen, die betreffenden Produkte umgehend aus dem Sortiment zu nehmen.