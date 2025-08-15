Pjöngjang informiert Bevölkerung über Kim Jong-uns China-Besuch

Photo : YONHAP News

Einen Tag nach der offiziellen Ankündigung hat Nordkorea auch im Inland über den geplanten Besuch von Machthaber Kim Jong-un in China informiert.Das Organ der Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ meldete am Freitag auf der Titelseite, Kim werde am 3. September auf Einladung von Staatspräsident Xi Jinping nach China reisen, um an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Sieges im Widerstandskrieg gegen Japan teilzunehmen. Auch der staatliche Rundfunk griff die Meldung am Freitagmorgen auf.Bereits am Vortag hatte die ans Ausland gerichtete Nachrichtenagentur KCNA Kims Reise angekündigt. Nun wurde die Nachricht auch im Inland durch die Medien offiziell bekannt gemacht.Es wäre Kims erster Auftritt auf der internationalen Bühne zusammen mit mehreren Staats- und Regierungschefs.