Mandat von UN-Friedenstruppe im Libanon endet 2026

Photo : YONHAP News

Die Mission der UN-Friedenstruppe im Libanon wird Ende 2026 beendet.Damit wird auch die im Rahmen der Mission dort eingesetzte südkoreanische Truppeneinheit Dongmyeong das Land verlassen.Der UN-Sicherheitsrat beschloss am Donnerstag (Ortszeit) in New York einstimmig die Beendigung des Mandats der Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL).Demnach wird die Friedenstruppe UNIFIL ihre Mission im Süden des Libanons am 31. Dezember 2026 beenden. Im Lauf des Jahres 2027 soll ein geordneter und sicherer Abzug und Rückzug der Blauhelmsoldaten erfolgen.Die UNIFIL-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert. Sie umfasst derzeit etwa 10.000 Angehörige aus über 50 Ländern. Die südkoreanische Dongmyeong-Einheit ist als Teil der Truppe seit 2007 im Einsatz. Sie trägt dazu bei, Vorstöße bewaffneter Gruppen einzudämmen und illegale Waffenimporte zu verhindern.