Sonderstaatsanwalt klagt Ex-First Lady Kim in Haft an

Photo : YONHAP News

Das Team um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki hat die in Untersuchungshaft befindliche Ex-First Lady Kim Keon-hee angeklagt.Die Anklage erfolgte 59 Tage nach Beginn der Ermittlungen. Zuvor hatten die Ermittler wegen Verstößen gegen das Kapitalmarktgesetz und das Gesetz über politische Fonds einen Haftbefehl beantragt. Dieser wurde am 12. August erlassen. Die Untersuchungshaft endet am kommenden Sonntag.Es ist das erste Mal, dass gegen die Ehefrau eines ehemaligen Präsidenten in Haft Anklage erhoben wird. Außerdem sitzt damit erstmals ein früheres Präsidentenpaar gleichzeitig in Haft und steht vor Gericht.Im Zuge der Ermittlungen wurde am Donnerstag die Wohnung von Lee Bae-yong, der Vorsitzenden der Nationalen Bildungskommission, durchsucht. Es gibt Hinweise darauf, dass sie Kim Gold als Geschenk überreicht hat. Geprüft wird nun, ob es sich bei der geschenkten Schildkröte aus Gold um eine Gefälligkeit im Gegenzug für einen Posten auf Ministerebene gehandelt haben könnte.