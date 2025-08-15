Kim Jong-un tritt erstmals auf größerer internationaler Bühne auf

Photo : YONHAP News

Mit seiner Teilnahme an den chinesischen Siegesfeiern am 3. September wird Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erstmals seit seiner Machtübernahme auf der größeren internationalen Bühne auftreten.Zwar gab es in der Vergangenheit mehrere bilaterale Gipfel mit den USA, China und Russland, an einer Veranstaltung mit mehreren Staats- und Regierungschefs nimmt er aber erstmals teil. Der Besuch in Peking gilt daher als ungewöhnlicher Schritt.Einen Tag nach der ersten Ankündigung über die an das Ausland gerichtete Nachrichtenagentur KCNA informierte Pjöngjang am Freitag auch im Inland über Kims Reisepläne.Während Nordkorea sich zuletzt Russland deutlich angenähert hat, nimmt Kim nun an Feiern in China teil. Dies wird mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgt. Denn die Beziehungen zwischen den beiden Ländern galten zwischenzeitlich als abgekühlt.Beobachter sehen darin ein Signal der Neuausrichtung. In einer möglichen Endphase des Ukrainekriegs könnte die jüngste Zusammenarbeit zwischen Pjöngjang und Moskau bereits ihren Höhepunkt erreicht haben. Vor diesem Hintergrund könnte Kim die Beziehungen zu Peking wieder festigen wollen.Ein weiterer Treiber dürfte die engere Kooperation Südkoreas mit den USA und Japan sein. Da Seoul und Washington zuletzt wiederholt Gesprächsbereitschaft signalisiert haben, dürfte Pjöngjang mit einer stärkeren Anbindung an China seine Verhandlungsposition für mögliche Gespräche mit Washington verbessern wollen.