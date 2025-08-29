Zum Menü Zum Inhalt

Wirtschaft

Write: 2025-08-29 16:21:52

Börse geht mit Minus ins Wochenende

Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse ist mit einem Minus ins Wochenende gegangen.

Der Kospi verlor 0,32 Prozent auf 3.186,01 Zähler.

Zwar sei der Kospi mit Gewinnen in den Handel gestartet, habe aber später aufgrund von Gewinnmitnahmen vor der Bekanntgabe der persönlichen Konsumausgaben in den USA für Juli am heutigen Freitag wieder an Boden verloren, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities der Nachrichtenagentur Yonhap.

Die Daten könnten den Anlegern Aufschluss über den künftigen Zinskurs der US-Notenbank geben.
