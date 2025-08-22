Nordkoreas Machthaber könnte heute nach China aufbrechen

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un wird möglicherweise am heutigen Montag nach Peking abreisen, um an der Militärparade zum 80. Jahrestag des Sieges Chinas über Japan im Zweiten Weltkrieg teilzunehmen.Die Militärparade soll am 3. September, dem Jahrestag, stattfinden.Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass Kim am 1. September mit einem Sonderzug von Pjöngjang in Richtung Peking abreisen und am späten Abend die chinesische Grenzstadt Dandong durchfahren wird.Bei seinem letzten Besuch im Nachbarland im Jahr 2019 war er ebenfalls mit einem Sonderzug über Dandong nach Peking gefahren. In den letzten Jahren hatte er seine Privatmaschine Chammae-1 nicht genutzt.Es wurde festgestellt, dass in der Nähe der Eisenbahnbrücke über den Fluss Amnok (Yalu) an manchen Orten Polizeikräfte im Einsatz sind, um Touristen zu kontrollieren. Kims Zug wird voraussichtlich über diese Brücke fahren.