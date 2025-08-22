Südkoreas Außenminister: Kim Jong-un will mit China-Besuch Beziehungen wiederherstellen

Photo : KBS News

Nach Einschätzung von Südkoreas Außenminister Cho Hyun will Nordkorea die Beziehungen zu China wiederherstellen.Die Teilnahme des Machthabers Kim Jong-un an der Militärparade zum Tag des Sieges Chinas über Japan im Zweiten Weltkrieg solle genau diesem Zweck dienen.Nordkorea habe wahrscheinlich Grenzen in der Zusammenarbeit mit Russland erkannt, sagte der Chefdiplomat am Sonntag im koreanischen Rundfunk.Außerdem könne sich Kim bei der Parade der Weltöffentlichkeit zeigen.Nordkorea müsste sich jedoch darüber im Klaren sein, dass es irgendwann mit den USA und auch mit Südkorea zusammenarbeiten müsse, wenn es ein ganz normaler Staat werden wolle, sagte Cho weiter.Unterdessen gibt es Berichte, nach denen Kim und der russische Präsident Wladimir Putin während der Militärparade in Peking den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping flankieren werden.Es wäre das erste Mal seit dem Ende des Kalten Kriegs, dass die Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands zusammen an einem Ort zu sehen sind.