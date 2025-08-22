Südkorea übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

Photo : YONHAP News

Südkorea leitet im September für einen Monat den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.Nach Angaben des UN-Hauptquartiers am Sonntag (Ortszeit) wird Südkorea am Dienstag beginnend mit einer inoffiziellen Beratung über die Termine des Gremiums im September den Vorsitz offiziell übernehmen.Südkorea übernimmt damit als nichtständiges Mitglied die Rolle erstmals seit 15 Monaten wieder.Südkorea hofft, dadurch mehr Einfluss auf Diskussionen über wichtige globale Angelegenheiten und die internationale Meinungsbildung zu erhalten.Der Vorsitz im UN-Sicherheitsrat rotiert monatlich zwischen den 15 Mitgliedstaaten in alphabetischer Reihenfolge.