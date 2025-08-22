Badminton: Südkoreanisches Herrendoppel holt WM-Titel

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Badmintonspieler Kim Won-ho und Seo Seung-jae haben den Weltmeistertitel im Herrendoppel gewonnen.Bei den Badminton-Weltmeisterschaften 2025 in Paris setzte sich die südkoreanische Paarung im Finale am Sonntag (Ortszeit) mit 2:0 (21-17, 21-12) gegen die Chinesen Chen Boyang und Liu Yi durch.Kim und Seo konnten sich bis Juli schnell an die Spitze der Weltrangliste im Herrendoppel vorarbeiten. Erst sieben Monate vorher waren sie erstmals nach sieben Jahren wieder gemeinsam angetreten.In diesem Jahr gewannen sie fünf Turniere, darunter Malaysia Open, All England Open und Indonesia Open. Mit dem Gewinn des Weltmeistertitels haben sie bereits vier Major-Turniere gewonnen.Für Seo ist es außerdem der zweite WM-Titel in Folge im Herrendoppel. Bei der WM 2023 hatte er mit einem anderen Doppelpartner gesiegt.