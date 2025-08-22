Halbleiterexporte erreichen im August Rekord

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Halbleiterexporte sind im August auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Nach Angaben des Industrieministeriums am Montag legten die Ausfuhren des Landes im August um 1,3 Prozent zum Vorjahr auf 58,4 Milliarden Dollar zu.Bei den monatlichen Exporten ging es damit den dritten Monat in Folge aufwärts, nachdem sie im Mai um 1,3 Prozent geschrumpft waren.Die Halbleiterausfuhren wuchsen um 27,1 Prozent zum Vorjahr auf 15,1 Milliarden Dollar. Damit wurde der Rekord nach nur zwei Monaten abermals erneuert.Die Autoexporte stiegen gegenüber dem Vorjahr um 8,6 Prozent auf 5,5 Milliarden Dollar. Dies ist der bislang höchste August-Stand.Die Einfuhren gingen im August um vier Prozent im Vorjahresvergleich auf 51,89 Milliarden Dollar zurück.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss von 6,51 Milliarden Dollar verzeichnet.