Südkoreas Militär stoppt Radiosendungen für Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Militär hat seine Radiosendungen für Nordkorea eingestellt.Das Verteidigungsministerium gab am Montag bekannt, dass es den Hörfunk „Voice of Freedom“ als Teil der Maßnahmen zum Abbau militärischer Spannungen zwischen Süd- und Nordkorea eingestellt habe.Wie verlautete, werde das Programm seit dem frühen Montagmorgen nicht mehr gesendet.Dies erfolgte etwa 15 Jahre nach der Wiederaufnahme der Sendung im Mai 2010 anlässlich des Untergangs der Korvette Cheonan im März jenes Jahres, für den Nordkorea verantwortlich gemacht worden war.Die Programme von „Voice of Freedom“ hatte die Gruppe der Streitkräfte für psychologische Operationen im Rahmen der psychologischen Kriegsführung gegenüber Nordkorea produziert und ausgestrahlt.Im Mittelpunkt standen Nachrichten über das nordkoreanische Regime, die Überlegenheit der liberalen Demokratie, die Entwicklung Südkoreas, ein Vergleich zwischen den Systemen in Süd- und Nordkorea sowie die neuesten Entwicklungen in Südkoreas Popkultur.