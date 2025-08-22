Parlament startet in reguläre Sitzungsperiode

Photo : KBS News

Die Nationalversammlung hat am Montag ihre erste reguläre Sitzungsperiode nach dem Amtsantritt der Regierung Lee Jae Myung begonnen.Vor der Eröffnungszeremonie für die 100-tägige Sitzungsperiode am Montagnachmittag gab es erneut Streit zwischen der Regierungspartei und der führenden Oppositionspartei.Die Demokratische Partei (DP) erklärte, sich für die Vollendung der Reformen und die Stabilität des Lebensunterhalts der Öffentlichkeit einzusetzen. Sie versprach, den Erfolg der Regierung Lee Jae Myung zu unterstützen.Die Regierungspartei nannte die vollständige Bewältigung der Rebellion als zentrale Aufgabe. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass die Dauer der Ermittlungen durch die Sonderstaatsanwälte gegen Ex-Präsident Yoon Suk Yeol und dessen Ehefrau verlängert wird. Sie bekräftigte die Absicht, die Reformen der Staatsanwaltschaft, der Medien und der Justiz noch innerhalb der regulären Sitzungsperiode abzuschließen.Die Partei Macht des Volks (PPP) startete eine Offensive, indem sie das letzte Gipfeltreffen zwischen Südkorea und den USA als „abnormales Treffen“ abstempelte.Die PPP kündigte harten Widerstand dagegen an, dass die DP die Einrichtung eines Sondergerichts überprüft, das sich mit dem Vorwurf des Hochverrats befassen soll. Sie verurteilt den Plan als anti-demokratische Gewalt.