Nordkoreas Machthaber inspiziert Raketenfabrik

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat am Sonntag eine Raketenfabrik inspiziert.Kim habe sich die dortige neu eingerichtete Fließbandfertigung von Raketen angeschaut, berichtete die Nachrichtenagentur KCNA am Montag. Er habe sich mit dem rasanten Wachstum der Produktionskapazitäten zufrieden gezeigt.Kim habe vor Ort gesagt, dass der voraussichtliche Bedarf der Raketenstreitkräfte gedeckt sein würde.Ein südkoreanischer Abgeordneter geht aufgrund der veröffentlichten Fotos davon aus, dass es sich um Raketen aus der KN-23-Serie handelt. Die KN-23 gilt als nordkoreanische Version der russischen Kurzstreckenrakete Iskander.Raketen dieses Typs hatte Nordkorea an Russland geliefert, damit diese im Krieg gegen die Ukraine eingesetzt werden können.Kim besuchte die Fabrik vor seiner Abreise nach Peking, wo er an den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges Chinas im Widerstandskrieg gegen Japan teilnehmen wird.Dort ist unter anderem auch ein Treffen Kims mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geplant. Mit dem Besuch der Raketenfabrik wollte er offenbar die militärische Solidarität mit Russland unterstreichen.