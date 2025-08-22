Zum Menü Zum Inhalt

Nordkorea zeigt Dokumentation über seine Soldaten im Ukraine-Krieg

Write: 2025-09-01 15:55:59Update: 2025-09-01 16:03:04

Photo : YONHAP News

Das nordkoreanische Staatsfernsehen KCTV hat am Sonntag eine Dokumentation über nordkoreanische Soldaten im Ukraine-Krieg ausgestrahlt. 

Darin ging es vor allem um nordkoreanische Soldaten in Gefechtssituationen. Gezeigt wurden vor allem Fälle, in denen sich verwundete Soldaten kurz vor ihrer Gefangennahme das Leben genommen hatten, anstatt sich zu ergeben. Dies wurde als „heroischer Opfergeist“ gelobt.

Auch ist zu sehen, wie nordkoreanische Soldaten mitten in der Nacht mit einem russischen Flugzeug befördert werden.

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hatte am 28. August 2024 die Entsendung von Truppen nach Russland offiziell beschlossen. Die Truppenentsendung erfolgte Ende Oktober letzten Jahres. 

Nordkorea hatte im vergangenen Monat zwei große Veranstaltungen abgehalten, um die Hinterbliebenen der Kriegsgefallenen zu trösten. Damit erhöhte Pjöngjang offenbar auch den Druck auf Russland, um es zu einer Belohnung für seine Truppenentsendung zu drängen.
