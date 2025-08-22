„No Other Choice” von Park Chan-wook erhält gute internationale Kritiken

Photo : YONHAP News

„No Other Choice“ des koreanischen Filmregisseurs Park Chan-wook ist von Medien in den USA und Großbritannien in den höchsten Tönen gelobt worden.Laut der amerikanischen Rezensionsseite Rotten Tomatoes gaben mit Stand vom Sonntag (Ortszeit) 17 Medien Rezensionen zu Parks neuem Film ab. Demnach erhielt der Film, der bei den laufenden Filmfestspielen von Venedig seine Weltpremiere feierte, einen Wert von 100 Prozent.Der britische Sender BBC gab fünf von fünf möglichen Sternen für „No Other Choice“. Der Film wurde als genauso gut wie der Oscar-Gewinner „Parasite“ von Regisseur Bong Joon-ho gelobt.„Variety“ schrieb, „No Other Choice“ sei das jüngste Exponat voller Beweise dafür, dass Park Chan-wook der eleganteste lebende Filmemacher sein könnte.In den USA gibt es Prognosen, dass der Film sehr wahrscheinlich in Venedig ausgezeichnet wird und darüber hinaus ein aussichtsreicher Kandidat für die nächstjährigen Academy Awards sein könnte.