Kospi verliert zum Wochenstart über ein Prozent

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat zum Wochenstart über ein Prozent verloren.Der Index ging 1,35 Prozent tiefer bei einem Stand von 3.142,93 Zählern aus dem Handel.Die Anleger hätten sich damit beeilt, Technologieaktien abzustoßen, nachdem der chinesische Technologiekonzern die Entwicklung eines neuen KI-Chips bekannt gegeben hatte, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Zu Jahresanfang hatte es mit dem DeepSeek-Schock bereits einen ähnlichen Fall gegeben.Zu den größten Verlierern hätten die Aktien von Samsung Electronics und SK hynix gezählt, nachdem eine neue Vorschrift des US-Handelsministeriums bekannt wurde, die deren Niederlassungen in China betreffe, sagte Seo Sang-young von Mirae Asset Securities gegenüber Yonhap.Das Ministerium hatte am letzten Freitag mitgeteilt, dass die Sondergenehmigungen für beide Unternehmen zur Übertragung von amerikanischer Chipfertigungsausrüstung und -Technologie an Tochtergesellschaften in China widerrufen würden.