Innerkoreanisches

China-Besuch: Zug von Nordkoreas Machthaber überquert Grenze

Write: 2025-09-02 09:13:13Update: 2025-09-02 10:20:27

China-Besuch: Zug von Nordkoreas Machthaber überquert Grenze

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Montag mit seinem Sonderzug nach Peking aufgebrochen.

Dort wird er an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs Chinas im Widerstandskrieg gegen Japan teilnehmen. 

Er habe am frühen Dienstagmorgen die Grenze überquert, berichtete die nordkoreanische Staatszeitung „Rodong Sinmun“ am Dienstag. 

Kim werde auf der Reise von leitenden Funktionären der Partei und Regierung begleitet, darunter Außenministerin Choe Son-hui, schrieb die Zeitung weiter.

Es ist ungewöhnlich, dass Nordkorea unmittelbar nach dem Aufbruch des Machthabers zu einer Auslandsreise darüber berichtet. 

Kims Zug wird voraussichtlich am Dienstagnachmittag in Peking eintreffen. 

Er wurde vom chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping zu der Militärparade zum 80. Siegestag eingeladen, die am Mittwoch in Peking stattfinden wird. Auch der russische Präsident Wladimir Putin wird dort zu Gast sein.
