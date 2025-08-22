Nordkorea unterstützt Chinas Initiative für neue Weltordnung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine volle Unterstützung für die Idee des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping von einer neuen Weltordnung ausgesprochen.Vizeaußenminister Pak Myong-ho sagte am Dienstag, dass Xis Vorschlag der Globalen Verwaltungsinitiative am Sonntag Ausdruck seines Willens sei, in Kooperation mit dem Ausland für eine faire und gleichberechtigte Weltordnung einzutreten.Xi hatte auf dem am Sonntag im chinesischen Tianjin eröffneten 25. Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) seine Globale Verwaltungsinitiative vorgestellt. China will demnach in einer alternativen Weltordnung die USA als Weltmacht ablösen.Pak sagte weiter, Nordkorea und China unterstützten sich seit langem gegenseitig. Dabei verträten sie den gemeinsamen Standpunkt, dass Herrschaft, Unterordnung, Hegemonie und Zwang abgelehnt werden. Beide Länder würden ihre Zusammenarbeit für mehr internationale Gerechtigkeit und Fairness verstärken.