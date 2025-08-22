Präsident Lee nimmt an UN-Vollversammlung teil – Rede am 23. September

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird an der 80. Tagung der Generalversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen.Diese wird am 23. September in New York eröffnet.Präsident Lee werde an dem Tag vor der UN-Vollversammlung eine Grundsatzrede halten, teilte seine Sprecherin Kang Yu-jung am Dienstag mit.Darin werde er die Vision und Politik seiner Regierung zu wichtigen globalen Themen, einschließlich der Frage der koreanischen Halbinsel, präsentieren.Kang äußerte die Erwartung, dass die internationale Gemeinschaft dieses Jahr noch größere Aufmerksamkeit auf das Treffen richten wird, weil sich die Gründung der Vereinten Nationen zum 80. Mal jährt.Nach weiteren Angaben wird Lee der erste Präsident der Republik Korea sein, der als Vorsitzender des UN-Sicherheitsrats eine offene Diskussion des Gremiums leiten wird.Dabei würde über mögliche Auswirkungen der rapiden Entwicklung der KI-Technologie auf Frieden und Sicherheit in der Welt sowie mit KI verbundene Chancen gesprochen. Auch werde eine gemeinsame Reaktion der internationalen Gemeinschaft angestrebt, hieß es weiter.