Deutsch

Wirtschaft

Inflationsrate sinkt im August auf 1,7 Prozent

Write: 2025-09-02 10:57:45Update: 2025-09-02 12:46:50

Inflationsrate sinkt im August auf 1,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Inflationsrate in Südkorea ist unter die Zwei-Prozent-Schwelle gefallen.

Nach Angaben des Statistikamtes am Dienstag stiegen die Verbraucherpreise im August gegenüber dem Vorjahr um 1,7 Prozent. 
 
Die Teuerungsrate lag damit erstmals seit Mai wieder unter zwei Prozent, nachdem die Marke im Juni und Juli mit 2,2 und 2,1 Prozent überschritten worden war. 

Dabei ist eine klare Polarisierung zwischen Lebensmitteln und anderen Warengruppen zu beobachten. 

Der Preisindex für Lebensmittel kletterte um 3,9 Prozent zum Vorjahr. Viehzucht- und Fischereiprodukte verteuerten sich besonders kräftig, und zwar jeweils um 7,1 und 7,5 Prozent.

Dagegen sanken die Preise für Dinge des täglichen Bedarfs außer Lebensmitteln um 0,1 Prozent zum Vorjahr. 
