Staats- und Regierungschefs im Anschluss an SCO-Treffen nach Peking gereist

Write: 2025-09-02 11:55:41Update: 2025-09-02 13:17:13

Staats- und Regierungschefs im Anschluss an SCO-Treffen nach Peking gereist

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs mehrerer Länder sind im Anschluss an ihre Teilnahme am Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in Tianjin nach Peking weitergereist, um an einer Militärparade zum Siegestag teilzunehmen.

Die chinesische Zeitung „Huanqiu Shibao“ berichtete am Dienstag, dass der usbekische Präsident Shavkat Mirziyoyev, der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif und weitere Spitzenpolitiker am Vorabend mit der Hochgeschwindigkeitsbahn in Peking angekommen seien. 

Sie werden der Militärparade zum „80. Jahrestag des Siegs des chinesischen Volks im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression und im weltweiten antifaschistischen Krieg“ beiwohnen, die am Mittwoch stattfinden soll. 

Die Militärparade wird weltweit live übertragen. Erstmals werden der chinesische Staatspräsident Xi Jinping, der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin gemeinsam auftreten. 

Südkorea wird vom Präsidenten der Nationalversammlung, Woo Won-shik, vertreten. Mit Interesse wird verfolgt, ob Woo auf Kim treffen wird.
