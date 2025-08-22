Seoul lockt im Juli Rekordzahl an ausländischen Touristen an

Photo : YONHAP News

Im Juli sind so viele ausländische Touristen nach Seoul gekommen wie nie zuvor.Die Stadtverwaltung gab am Dienstag bekannt, dass in dem Monat 1,36 Millionen ausländische Touristen Seoul besucht hätten. Dies seien 23,1 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.Von Januar bis Juli sind insgesamt 8,28 Millionen ausländische Touristen in die südkoreanische Hauptstadt gereist. Mit einem Zuwachs von 15,9 Prozent im Vorjahresvergleich sei der Rekord für den Zeitraum erneuert worden, erklärte die Stadt.An der Spitze der Liste der Herkunftsländer der Touristen liegt China, von wo 470.000 Besucher kamen. Dahinter folgen Japan mit 240.000 Besuchern, Taiwan mit 160.000 und die USA mit 100.000.Nach einer Untersuchung der Stadtverwaltung lockte ein verbessertes Angebot für den Erlebnistourismus im Bereich K-Contents zusätzliche Besucher an. Vor allem Millennials und Angehörige der Generation Z würden durch solche Angebote angesprochen. Auch der gut ausgebaute und sichere Nahverkehr trage zum Anstieg der Touristenzahlen bei.Die weltweite Popularität des Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ habe vor allem Touristen aus Südostasien, den USA und Europa verstärkt angelockt.