Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Politik

Präsident Lee will sich für höheres Potenzialwachstum einsetzen

Write: 2025-09-02 13:52:08Update: 2025-09-02 15:38:58

Präsident Lee will sich für höheres Potenzialwachstum einsetzen

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung will sich für ein höheres Potenzialwachstum einsetzen.

Mit einer aktiven Fiskalpolitik und produktiven Finanzmaßnahmen will er den Trend zu einem sinkenden Potenzialwachstum umkehren, kündigte Lee auf der Kabinettssitzung am Dienstag an.

Die potenzielle Wachstumsrate sei bei jeder Regierung tendenziell um ein Prozent gesunken. Seine Regierung sollte die erste sein, die diesen Abwärtstrend umkehre. 

Er wies darauf hin, dass die Industrieproduktion, der Konsum und die Anlageinvestitionen im Juli gestiegen seien. Die Einzelhandelsumsätze hätten dank der staatlich verteilten Konsumgutscheine so stark zugelegt wie seit 29 Monaten nicht. Dies zeuge vom positiven Effekt eines angemessenen Einsatzes staatlicher Mittel.

Lee forderte, dass ein Maßnahmenpaket der Regierung zügig ausgearbeitet und umgesetzt werden müsse. Dieses solle die Unterstützung technologischer Innovationen, die Regulierungsreform, die industrielle Umstrukturierung und die Ausbildung von Talenten umfassen. 

Er rief dazu auf, mutige Lösungen vorzubereiten, ohne dabei an irgendwelche Einschränkungen gebunden zu sein.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >