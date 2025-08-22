Vermögen der Eigentümerfamilien führender Konglomerate stark gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Vermögen der Eigentümerfamilien der 50 größten Unternehmensgruppen in Südkorea hat sich im ersten Halbjahr um mehr als 30 Billionen Won erhöht.Das ergab die Analyse der Entwicklung der Vermögenswerte von 623 Mitgliedern der Eigentümerfamilien, die Anteile an Tochtergesellschaften haben.Laut den am Dienstag von Leaders Index veröffentlichten Ergebnissen wuchs das Gesamtvermögen dieser Personen um 32,9 Billionen Won (etwa 23,7 Milliarden Dollar) im Vergleich zum Jahresanfang auf 144,48 Billionen Won (rund 104 Milliarden Dollar).Den stärksten Vermögenszuwachs verzeichnete der Vorsitzende von Samsung Electronics, Lee Jae-yong. Sein Vermögen stieg in der ersten Jahreshälfte um 4,7 Billionen Won (3,4 Milliarden Dollar) auf etwa 16,6 Billionen Won (11,9 Milliarden Dollar).Das Ergebnis wird auf den Kursanstieg der Aktien von Samsung-Firmen in seinem Besitz zurückgeführt. Die Aktie von Samsung C&T stieg besonders stark, und zwar um 48 Prozent verglichen mit dem Stand zu Jahresanfang. Lee hält 19,9 Prozent der Anteile an der Firma, der Wert der Anteile in seinem Besitz stieg um 1,8 Billionen Won (1,3 Milliarden Dollar).Die Kursanstiege der Aktien von Samsung-Unternehmen im Besitz der Eigentümerfamilie hätten etwa ein Drittel des Gesamtwachstums ausgemacht, hieß es.