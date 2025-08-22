Buddhistisches Gemälde kehrt nach Ersteigerung in Deutschland zurück

Photo : YONHAP News

Ein ins Ausland gebrachtes buddhistisches Gemälde aus Korea ist nach Südkorea zurückgeholt worden.Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus konnte das Gemälde in Deutschland ersteigern.Das gaben der Jogye-Orden und der Tempel Magoksa am Dienstag bekannt.Es handelt sich um das Gemälde „Shinjungdo“ des Tempels Boseoksa im Landkreis Geumsan in der Provinz Süd-Chungcheong. Das Bild wurde von Mönch Geumho Yakho im Jahr 1886 gemalt.Der Jogye-Orden erfuhr anhand von der Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland bereitgestellten Daten über Versteigerungen von koreanischen Kulturgütern in Übersee, dass das Gemälde zur Versteigerung gebracht wird. In Absprache mit dem Tempel Magoksa, Haupttempel von Boseoksa, nahm der Orden an der Auktion teil.Mönch Yakhyo sei ein repräsentativer buddhistischer Maler der modernen Zeit und habe über 100 buddhistische Gemälde hinterlassen, erklärte der Jogye-Orden.