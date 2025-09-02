Kospi legt fast ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag fast ein Prozent zugelegt.Der Index rückte um 0,94 Prozent auf 3.172,35 Zähler vor.Nach dem Rückgang am Montag wegen Berichten über die Entwicklung eines KI-Chips durch das chinesische Unternehmen Alibaba seien heute Schnäppchenjäger aktiv gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Nach dem kurzzeitigen Rückgang hätten die Anleger die Angelegenheit verdaut, indem sie die Nachwirkungen und die realistischen Ergebnisse analysiert hätten, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap.