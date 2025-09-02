Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Wirtschaft

Kospi legt fast ein Prozent zu

Write: 2025-09-02 17:12:54

Kospi legt fast ein Prozent zu

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag fast ein Prozent zugelegt.

Der Index rückte um 0,94 Prozent auf 3.172,35 Zähler vor.

Nach dem Rückgang am Montag wegen Berichten über die Entwicklung eines KI-Chips durch das chinesische Unternehmen Alibaba seien heute Schnäppchenjäger aktiv gewesen, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.

Nach dem kurzzeitigen Rückgang hätten die Anleger die Angelegenheit verdaut, indem sie die Nachwirkungen und die realistischen Ergebnisse analysiert hätten, sagte Lee Kyoung-min von Daishin Securities gegenüber Yonhap.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >