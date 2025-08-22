Zum Menü Zum Inhalt

Suchen

Korean
Suchen

Deutsch

About KBS Go to KBS
Go Top

Innerkoreanisches

China-Besuch: Zug von Nordkoreas Machthaber erreicht Peking

Write: 2025-09-02 17:28:00Update: 2025-09-02 17:31:03

China-Besuch: Zug von Nordkoreas Machthaber erreicht Peking

Photo : YONHAP News

Ein Sonderzug mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an Bord ist am Dienstag gegen 17 Uhr nahe dem Pekinger Bahnhof eingetroffen.

Dort wird er an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs Chinas im Widerstandskrieg gegen Japan teilnehmen.  

Kim werde auf der Reise von leitenden Funktionären der Partei und Regierung begleitet, darunter Außenministerin Choe Son-hui, schrieb die Zeitung weiter. 

Kim wurde von Chinas Staatspräsident Xi Jinping zur Militärparade anlässlich des 80. Siegestags am Mittwoch eingeladen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin wird daran teilnehmen.

Zuvor hatte Nordkoreas staatlicher Rundfunk berichtet, Kim habe in den frühen Morgenstunden die Grenze zu China überquert.
Liste

Die Redaktion empfiehlt

Close

Diese Webseite verwendet Cookies und andere Techniken, um die Servicequalität zu verbessern. Die fortgesetzte Nutzung der Webseite gilt als Zustimmung zur Anwendung dieser Techniken und zu den Richtlinien von KBS. Mehr >