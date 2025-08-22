China-Besuch: Zug von Nordkoreas Machthaber erreicht Peking

Photo : YONHAP News

Ein Sonderzug mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un an Bord ist am Dienstag gegen 17 Uhr nahe dem Pekinger Bahnhof eingetroffen.Dort wird er an den Feierlichkeiten zum 80. Jahrestag des Siegs Chinas im Widerstandskrieg gegen Japan teilnehmen.Kim werde auf der Reise von leitenden Funktionären der Partei und Regierung begleitet, darunter Außenministerin Choe Son-hui, schrieb die Zeitung weiter.Kim wurde von Chinas Staatspräsident Xi Jinping zur Militärparade anlässlich des 80. Siegestags am Mittwoch eingeladen. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin wird daran teilnehmen.Zuvor hatte Nordkoreas staatlicher Rundfunk berichtet, Kim habe in den frühen Morgenstunden die Grenze zu China überquert.