Chinas Präsident fordert engere Zusammenarbeit mit Russland auf multilateraler Ebene

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat eine engere Zusammenarbeit mit Russland auf multilateraler Ebene wie den Vereinten Nationen gefordert.Die entsprechende Äußerung machte Xi mit Blick auf einen Unilateralismus der USA bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag in Peking.Laut dem chinesischen Staatsfernsehen CCTV sagte Xi, China und Russland unterstrichen die souveräne Gleichheit, die internationale Rechtsstaatlichkeit und den Multilateralismus.Er forderte, dass beide Länder ihre Kooperation auf multilateraler Ebene intensivieren und gemeinsam den Aufbau einer Schicksalsgemeinschaft der Menschheit vorantreiben müssten. Als solche Plattformen wurden die Vereinten Nationen, die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, das Staatenbündnis BRICS und die Gruppe der Zwanzig (G20) genannt.Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bezeichnete Xi Putin als „alten Freund“.Putin bedankte sich für die Gastfreundschaft. Er sagte, die russisch-chinesischen Beziehungen seien auf beispiellos hohem Niveau.Beide Präsidenten unterzeichneten außerdem mehr als 20 Dokumente für die Zusammenarbeit.Bloomberg berichtete unter Berufung auf russische Medien, dass das russische Gasunternehmen Gazprom eine rechtsverbindliche Vereinbarung zum Bau der Gaspipeline „Power of Siberia 2“ über die Mongolei nach China unterzeichnet habe. Auch wurde vereinbart, über die bestehenden Routen mehr Gas nach China zu liefern.