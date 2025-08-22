Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea übernimmt Vorsitz im UN-Sicherheitsrat

Write: 2025-09-03 09:56:16Update: 2025-09-03 11:18:07

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Dienstag (Ortszeit) offiziell für einen Monat den Vorsitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen übernommen. 

Laut dem UN-Hauptquartier wird Südkorea am 24. September eine hochrangige, offene Debatte über „KI und internationalen Frieden und Sicherheit“ eröffnen. 

Kim Sang-jin, Südkoreas Geschäftsträger bei den Vereinten Nationen, teilte mit, dass Präsident Lee Jae Myung den Vorsitz der Debatte übernehmen werde. Es sei das erste Mal, dass ein Präsident der Republik Korea eine Sitzung des Sicherheitsrats leite. 

Lee wird an der hochrangigen Sitzung der UN-Vollversammlung teilnehmen, die am 23. September in New York beginnt. Er wird am ersten Tag eine Grundsatzrede halten.

Laut Kim ist im September kein Ratstreffen zu Nordkorea geplant. Man sei jedoch bereit, eine Sitzung zu eröffnen, sollte Nordkorea Provokationen wie den Start einer Interkontinentalrakete verüben, betonte er. 

Südkorea ist für die Amtszeit von 2024 bis 2025 nichtständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat. 
