Billboard Hot 100: „Golden“ aus „KPop Demon Hunters“ weiter an der Spitze

„Golden“ aus dem Netflix-Animationsfilm „KPop Demon Hunters“ steht die dritte Woche an der Spitze der US-Single-Charts Billboard Hot 100.Billboard schrieb am Dienstag (Ortszeit) in der Ankündigung der neuesten Charts, dass „Golden“ wie in der Vorwoche vor „Ordinary“ von Alex Warren an erster Stelle liege.Zuvor war „Karma“ der K-Pop-Gruppe Stray Kids an die Spitze der Album-Charts „Billboard „200“ gelangt. Damit führt das K-Pop-Genre diese Woche sowohl die Single- als auch die Album-Charts von Billboard an.Laut Billboard landete „Golden“ die sechste Woche auf Platz eins der Streaming-Songs-Charts. In der Hitliste Digital Song Sales schaffte der Song es erstmals an die Spitze.In den dieswöchigen Hot 100-Charts sind insgesamt vier Songs aus „KPop Demon Hunters“ unter den ersten Zehn. „Your Idol“ belegte den vierten Platz, „Soda Pop“ den fünften Platz. „How It´s Done“ landete auf Platz neun.