Trump über Annäherung zwischen Nordkorea, China und Russland nicht besorgt

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat sich über die Annäherung zwischen Nordkorea, China und Russland anlässlich des Siegestags Chinas nicht besorgt gezeigt.Er wurde am Dienstag (Ortszeit) im Weißen Haus von der Presse gefragt, ob er enge Beziehungen zwischen den drei Ländern als Herausforderung betrachte oder diese als Gegengewicht zu den USA mit Sorge betrachte. Er antwortete mit „überhaupt nicht“.China brauche die USA. Er habe ein sehr gutes Verhältnis zu Präsident Xi Jinping. China brauche die USA viel mehr als umgekehrt die USA China bräuchten, erklärte Trump.Trump hatte in einem zuvor ausgestrahlten Radiointerview gesagt, er sei nicht besorgt über die Bildung einer „Achse“ durch China und Russland gegen die USA. Sie würden ihr Militär niemals gegen die USA einsetzen.