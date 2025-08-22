KPop Demon Hunters löst Squid Game als meistgesehener Inhalt auf Netflix ab

Photo : YONHAP News

Der Animationsfilm "KPop Demon Hunters" hat Squid Game als meistgesehener Inhalt auf Netflix abgelöst.Wie der Streaming-Anbieter am Mittwoch mitteilte, sei der Film mehr als 266 Millionen Mal abgerufen worden. Damit sei es der meistgesehene Titel auf Netflix, vor allen anderen Filmen und Serien.Der in den Kategorien Action und Abenteuer geführte Film handelt von der fiktiven KPop-Gruppe Huntr/x. Als Dämonenjägerinnen beschützen die Bandmitglieder die Menschheit vor bösen Geistern.Der Streifen ist somit noch erfolgreicher als Staffel 1 der südkoreanischen Serie "Squid Game" und die US-Serie "Wednesday".In der Filmkategorie konnte der Actionfilm "Red Notice" mit Dwayne Johnson und Ryan Reynolds in den Hauptrollen aus dem Jahr 2021 von der Spitze verdrängt werden.