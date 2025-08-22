Militärparade in Peking: Erster gemeinsamer Auftritt von Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands seit 66 Jahren

Photo : YONHAP News

Die Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands sind am Mittwoch zu einer Militärparade zum Jahrestag des Sieges Chinas im Zweiten Weltkrieg zusammengekommen.Die Militärparade zum „80. Jahrestag des Sieges des chinesischen Volks im Widerstandskrieg gegen die japanische Aggression und im weltweiten antifaschistischen Krieg“ begann gegen 9 Uhr (Ortszeit) vor dem Tor des Himmlischen Friedens, Tian’anmen, in Peking. Staatspräsident Xi Jinping erschien gemeinsam mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auf dem Podium des Tors.Als Xi und seine Ehefrau zuvor auf einem Platz im Palastmuseum Peking Gäste empfangen und einen Fototermin absolviert hatten, hatten Kim und Putin im Zentrum gestanden.Beim Aufstieg auf das Tian’anmen-Tor waren Putin und Kim hinter Xi auf der Tribüne zu sehen. Während der Veranstaltung standen sie in der Mitte des Podiums.Es ist das erste Mal seit dem Ende des Kalten Kriegs, dass die Staatschefs Nordkoreas, Chinas und Russlands zu einer offiziellen Veranstaltung zusammenkamen.Zudem war es der erste gemeinsame Auftritt der Staatschefs der drei Länder seit 66 Jahren. Bei einer Militärparade zum Nationalfeiertag Chinas im Jahr 1959 hatten der damalige nordkoreanische Staatsführer Kim Il-sung, der chinesische Präsident Mao Zedong und der Chef der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, gemeinsam auf dem Podium des Tors gestanden.