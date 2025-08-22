Xi: Menschheit steht vor Wahl zwischen Frieden und Krieg

Photo : YONHAP News

Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat zu Frieden in der Welt aufgerufen.Heute stehe die Menschheit vor der Wahl zwischen Frieden und Krieg, Dialog und Konfrontation, sagte Xi am Mittwoch in seiner Rede bei der Militärparade zum 80. Jahrestag des Siegs Chinas im Widerstandskrieg gegen Japan in Peking.Er forderte, dass alle Staaten und Völker einander gleich behandeln, in Harmonie leben und sich gegenseitig helfen. Nur dann könnten die gemeinsame Sicherheit aufrechterhalten, die Grundursache des Kriegs beseitigt und die Wiederholung historischer Tragödien verhindert werden, erklärte Xi.Das chinesische Volk werde fest auf der richtigen Seite der Geschichte und des Fortschritts der menschlichen Zivilisation stehen und auf dem Weg der friedlichen Entwicklung bleiben. Es werde gemeinsam mit den Völkern der Welt eine Schicksalsgemeinschaft der Menschheit bilden, fuhr er fort.