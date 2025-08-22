Unternehmen Südkoreas und Polens einig über Joint Venture für Produktion von Chunmoo-Raketen

Photo : YONHAP News

Hanwha Aerospace und das polnische Rüstungsunternehmen WB Group haben eine endgültige Vereinbarung über die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens zur Produktion von Lenkflugkörpern für das Raketensystem Chunmoo getroffen.Die Unterzeichnung des Vertrags fand am Dienstag (Ortszeit) bei der Internationalen Ausstellung der Verteidigungsindustrie MSPO 2025 im polnischen Kielce statt.Der Vertrag wurde von Son Jae-il, Präsident und CEO von Hanwha Aerospace, und Piotr Wojciechowski, Präsident der WB Group, unterzeichnet. Anwesend waren auch Vertreter der Regierungen Südkoreas und Polens sowie der Branche, darunter Cho Hyun-ki, stellvertretender Minister für das Management militärischer Ressourcen im südkoreanischen Verteidigungsministerium, und Władysław Kosiniak-Kamysz, polnischer Vizepremier und Verteidigungsminister.Das Joint Venture soll Lenkraketen mit einer Reichweite von 80 Kilometern (CGR-080) für das Mehrfachraketenwerfersystem Homar-K, die Version des Chunmoo-Systems für Polen, produzieren.Die dort zu produzierenden Lenkraketen werden in erster Linie an Polen geliefert. Beide Unternehmen wollen später nach Beratungen die Produktpalette erweitern und auch Lieferungen an andere europäische Länder anstreben.Hanwha und WB Group werden jeweils 51 und 49 Prozent der Anteile an dem Gemeinschaftsunternehmen halten.