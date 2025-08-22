Tesla führt zweiten Monat in Folge koreanischen Markt für Importautos an

Photo : YONHAP News

Tesla hat den zweiten Monat in Folge den südkoreanischen Markt für Importautos angeführt.Nach Angaben des Koreanischen Verbandes von Automobilimporteuren und Händlern (KAIDA) stieg die Zahl der zugelassenen Importfahrzeuge im August um 22,6 Prozent im Vorjahresvergleich auf 27.304 Einheiten.Tesla verteidigte mit 7.974 abgesetzten Einheiten die Spitzenposition und übertraf BMW (6.458 Einheiten) und Mercedes-Benz (4.332 Einheiten).Der US-amerikanische Hersteller von Elektroautos hatte im Mai erstmals seit seinem Eintritt in den koreanischen Markt die Spitze beim Absatz von Importautos erreicht.In der Rangliste der Modelle war das Tesla Model Y mit 6.683 Einheiten führend. Dahinter folgten der 5er-BMW (1.993 Einheiten) und die E-Klasse von Mercedes-Benz (1.664 Einheiten).Nach Antriebsarten betrachtet, lagen Hybrid-Autos mit 13.442 verkauften Einheiten (49,2 Prozent Anteil) an der Spitze, gefolgt von Elektroautos (39,8 Prozent) und Benzinern (zehn Prozent).Nach Herkunftsregionen betrachtet, war Europa mit 16.099 Einheiten (59 Prozent Anteil) Spitzenreiter. Dahinter folgten die USA (31,5 Prozent) und Japan (8,2 Prozent).