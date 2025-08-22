Militärparade in Peking: Südkoreas Parlamentschef und Nordkoreas Machthaber schütteln einander die Hand

Photo : KBS News

Der Präsident der südkoreanischen Nationalversammlung, Woo Won-shik, und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un haben sich am Rande der Militärparade in Peking die Hand gegeben.Das gab das Büro des Parlamentspräsidenten bekannt. Woo nahm auf Einladung der chinesischen Regierung am Mittwoch an der Militärparade zum 80. Jahrestag des Siegs Chinas im Zweiten Weltkrieg teil.Vor der Veranstaltung hätten Woo und Kim im Warteraum einander die Hand geschüttelt. Woo habe gesagt, er sehe ihn erstmals seit sieben Jahren wieder. Kim habe nur mit „Ja“ geantwortet, hieß es.Woo hatte im Jahr 2018 als Fraktionschef der Demokratischen Partei bei einem Abendessen zur Begrüßung anlässlich des innerkoreanischen Gipfeltreffens den nordkoreanischen Machthaber getroffen.Ein Mitarbeiter von Woos Büro sagte, es sei von Bedeutung, dass die Begegnung überhaupt zustande gekommen sei. Zuvor sei dies für eher unwahrscheinlich gehalten worden.