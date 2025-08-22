Zum Menü Zum Inhalt

Südkorea verzeichnet im Juli Rekordüberschuss in Leistungsbilanz

Write: 2025-09-04 10:12:17Update: 2025-09-04 10:24:14

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Juli einen Rekordüberschuss in seiner Leistungsbilanz verzeichnet.

Nach Angaben der Zentralbank des Landes am Donnerstag belief sich der Überschuss im Juli auf 10,78 Milliarden Dollar. Dies entspricht außerdem dem höchsten Stand in einem Juli.

Zudem wurde den 27. Monat in Folge ein Plus verbucht. 

Die Warenbilanz schloss mit einem Überschuss von 10,27 Milliarden Dollar ab. 

Die Ausfuhren stiegen aufgrund eines Zuwachses bei Halbleitern und Personenkraftwagen um 2,3 Prozent zum Vorjahr. Die Einfuhren schrumpften um 0,9 Prozent, was auf gesunkene Energiepreise zurückgeführt wird. 

Die Dienstleistungsbilanz wies ein Defizit von 2,14 Milliarden Dollar auf.
