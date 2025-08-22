100 Tage im Amt: Präsident Lee gibt am 11. September Pressekonferenz

Photo : YONHAP News

Präsident Lee Jae Myung wird am 11. September anlässlich des 100. Tages im Amt eine Pressekonferenz geben.Das gab der präsidiale Chefsekretär für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, Lee Kyu-yeon, am Mittwoch bekannt.Der 11. September ist der 100. Tag nach der Präsidentschaftswahl am 4. Juni. Lee hatte am 3. Juli eine Pressekonferenz anlässlich des ersten Amtsmonats gegeben.Die geplante Pressekonferenz wird unter dem Slogan „100 Tage für Erholung, Wachstum für die Zukunft“ stattfinden. Während der etwa 90-minütigen Veranstaltung wird der Staatschef Fragen von über 150 Journalisten aus dem In- und Ausland zu drei Bereichen beantworten: Lebensunterhalt der Bürger und Wirtschaft, Politik, Diplomatie und Sicherheit sowie Gesellschaft und Kultur.Laut dem Beamten wird Lee auf der Pressekonferenz konkret erläutern, wie die Regierung künftig für mehr Wirtschaftswachstum sorgen will.