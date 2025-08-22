Kunstmessen Frieze Seoul und Kiaf Seoul eröffnet

Photo : YONHAP News

Die internationale Kunstmesse Frieze Seoul ist am Mittwoch im Kongress- und Ausstellungszentrum COEX in Seoul eröffnet worden.An der Eröffnungsveranstaltung nahmen First Lady Kim Hea Kyung, Seouls Bürgermeister Oh Se-hoon und der Erste Vizekulturminister Kim Young-soo teil.Frieze Seoul wurde 2022 ins Leben gerufen und findet dieses Jahr zum vierten Mal statt. Bei der diesjährigen Veranstaltung sind etwa 120 Galerien aus dem In- und Ausland vertreten. Letztes Jahr waren es etwa 110.Zu den teilnehmenden Galerien zählen die weltgrößte Galerie Gagosian, David Zwirner und Gladstone.Am Mittwoch wurde auch Kiaf Seoul, eine vom Koreanischen Galerienverband veranstaltete Kunstmesse, eröffnet. Dieses Jahr nehmen 175 Galerien in Südkorea daran teil. Im Vorjahr waren es noch 206.