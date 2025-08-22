„No Other Choice“ ist koreanischer Beitrag für Oscarverleihung 2026

Photo : YONHAP News

„No Other Choice“ von Regisseur Park Chan-wook geht für Südkorea ins Rennen um die Academy Awards im kommenden Jahr.Der Koreanische Filmrat KOFIC gab am Mittwoch bekannt, dass Parks neuer Film als südkoreanischer Beitrag für die Oscar-Kategorie „Bester internationaler Film“ ausgewählt worden sei.Die Jury räumt dem Film nach eigenen Angaben unter den eingereichten Beiträgen die größten Chancen im Wettbewerb ein. Begründet wurde dies mit filmischer Perfektion und dem Thema „Entlassung“, das besonders in der heutigen Zeit aktuell sei. Auch die guten schauspielerischen Leistungen und Stärken des nordamerikanischen Filmverleihers wurden hervorgehoben.Der Oscar für den besten internationalen Film geht an Einreichungen, die nicht von US-Amerikanern produziert wurden. Jedes Land darf nur einen Film vorschlagen. Der südkoreanische Beitrag für die diesjährige Preisverleihung war „12.12: The Day“.„No Other Choice“ konkurriert zurzeit bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig im Wettbewerb.