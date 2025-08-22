Trump: Handelsabkommen im Falle von Niederlage vor Gericht möglicherweise ungültig

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat davor gewarnt, dass die US-Regierung im Falle einer Niederlage vor Gericht die Handelsabkommen mit Südkorea und anderen Ländern möglicherweise rückgängig machen muss.Das sagte Trump am Mittwoch (Ortszeit) im Gespräch mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki im Weißen Haus.Ein US-Berufungsgericht hatte letzte Woche entschieden, dass das Gesetz International Emergency Economic Powers Act, auf das sich Trump bei den Zöllen beruft, ihn nicht dazu befuge, Zölle zu verhängen.Das Urteil wurde jedoch bis zum 14. Oktober ausgesetzt, damit die Trump-Regierung vor dem Obersten Gerichtshof Revision einlegen kann.Die USA hätten die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Wenn man den Prozess nicht gewinne, könnte das Land aber wieder unglaublich arm werden, sagte Trump bei dem Treffen weiter.Die USA hätten mit der Europäischen Union einen Deal gemacht, nach dem diese fast eine Billion Dollar zahlen werde. Die USA hätten auch mit vielen Ländern, darunter Japan und Südkorea, Abkommen getroffen. Er denke, dass die USA (im Falle der Niederlage im Prozess) die Abkommen rückgängig machen müssten, sagte Trump weiter.