Tochter von Nordkoreas Machthaber debütiert auf diplomatischer Bühne

Photo : YONHAP News

Beim Besuch des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un in China zieht auch dessen Tochter Ju-ae große Aufmerksamkeit auf sich.Auf den von der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA veröffentlichten Fotos war Ju-ae unmittelbar hinter Kim zu sehen, als er nach der Ankunft in Peking aus seinem Sonderzug ausstieg. Die Tochter stand außerdem vor Außenministerin Choe Son-hui und den Sekretären der Arbeiterpartei Jo Yong-won und Kim Tok-hun, als die Delegation von hochrangigen chinesischen Beamten begrüßt wurde.Für Ju-ae war es das Debüt auf der internationalen Bühne. Seit sie 2022 erstmals öffentlich in Erscheinung trat, übernimmt sie faktisch die Rolle der First Lady in Nordkorea.Einige Beobachter sehen die erstmalige Begleitung Kims durch Ju-ae auf einer Auslandsreise als Signal an die internationale Gemeinschaft, dass die Tochter die aussichtsreichste Kandidatin für dessen Nachfolge sei.Andere halten es aber für verfrüht, Ju-aes bereits als sichere Nachfolgerin zu handeln. Denn sie sei noch sehr jung und weiblich. Zudem sei bislang nicht zu erkennen gewesen, über welche Fähigkeiten sie verfügt.Kim Yo-jong, die Schwester des Machthabers, zählte ebenfalls zum Gefolge. Ob auch Kims Ehefrau Ri Sol-ju mitreiste, ist noch unklar.