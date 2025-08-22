Ausfuhren in ASEAN-Länder legen im August um zwölf Prozent zu

Photo : YONHAP News

Die koreanischen Ausfuhren in die Mitgliedstaaten des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN haben im Vormonat den bisher höchsten August-Stand erreicht.Es ging zudem den dritten Monat in Folge aufwärts.Die Ausfuhren in die ASEAN-Länder stiegen im August gegenüber dem Vorjahr um 11,9 Prozent auf 10,89 Milliarden Dollar, wie das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Donnerstag mitteilte.Dank gestiegener Lieferungen an die ASEAN konnten auch die Gesamtausfuhren Südkoreas zulegen, obwohl aufgrund der US-Zölle ein Rückgang befürchtet worden war. Im August sackten die Ausfuhren in die USA um zwölf Prozent ab, nach China wurde um 2,9 Prozent weniger exportiert.Als Folge dieser Entwicklung löste die ASEAN sowohl im Juli als auch im August die USA als zweitgrößten Abnehmermarkt für koreanische Waren ab, nachdem sie stets auf Platz drei hinter China und den USA rangiert hatte.Nach Warengruppen betrachtet, kletterten die Halbleiterexporte in die ASEAN-Länder um 47 Prozent im Vorjahresvergleich auf 2,7 Milliarden Dollar. Dies entspricht einem Viertel der Gesamtexporte in die Region. Die Schiffsausfuhren legten um 359,9 Prozent zu, die Lieferungen von Sekundärbatterien um 23,9 Prozent.