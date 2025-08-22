Nordkoreanische Medien: Kim und Putin sprachen über langfristige Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und der russische Präsident Wladimir Putin haben in Peking ausführlich über langfristige Pläne für die bilaterale Zusammenarbeit gesprochen.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag. Zu dem Treffen kam es am Mittwoch am Rande der Militärparade zum Siegestag Chinas in Peking im Staatsgästehaus Diaoyutai.Sie hätten erneut ihren festen Willen bekräftigt, die bilateralen Beziehungen auf ein hohes Niveau zu bringen, hieß es weiter.„Rodong Sinmun“, das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei, berichtete am Donnerstag in großer Aufmachung über Kims Teilnahme an der Militärparade.Die Zeitung widmete die ersten drei ihrer insgesamt sechs Seiten Kims China-Besuch.Auf der Titelseite wurde ein Foto veröffentlicht, auf dem Kim auf der Tribüne des Tors Tian’anmen neben dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin steht.Auf Seite zwei wurden ausschließlich Bilder von dem Besuch abgedruckt.