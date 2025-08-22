Nationales Sonderstaatsanwalt: Ex-First Lady Kim griff in Staatsgeschäfte ein

Kim Keon-hee, die Ehefrau von Ex-Präsident Yoon Suk Yeol, soll unmittelbar und mittelbar in verschiedene Bereiche eingegriffen haben, die zu den Amtsgeschäften des Staatspräsidenten gehören.



Dies geht aus einer Anklageschrift des Teams um Sonderstaatsanwalt Min Joong-ki hervor, die der Nationalversammlung vorgelegt wurde. Kim wurde letzte Woche angeklagt.



In der KBS vorliegenden Anklageschrift werden Indizien dafür genannt, dass Kim über den Schamanen Jeon Seong-bae von der Vereinigungskirche Bitten um Gefälligkeiten sowie Geschenke im Gegenzug erreicht hatten.



Dem Ermittlerteam zufolge dachte Kim, dass die Vereinigungskirche einen großen Beitrag zur Wahl ihres Mannes zum Präsidenten geleistet habe. Ihrer Dankbarkeit habe sie sogar mit der Bemerkung Ausdruck verliehen, dass auf Regierungsebene Bemühungen unternommen würden, um der Vereinigungskirche zu helfen.



Die Anklageschrift enthält auch die Vorwürfe der Einmischung in die Nominierung von Wahlkandidaten und der Manipulation des Aktienkurses von Deutsch Motors.